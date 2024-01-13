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У Москві спалахнула недобудована будівля "Сбербанку"

Москва, Субота 13 січня 2024 11:39
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У Москві спалахнула недобудована будівля "Сбербанку" Фото: у Москві спалахнула недобудована багатоповерхівка (t.me/andriyshTime)
Автор: Наталія Юрченко

Пожежа у Москві спалахнула у недобудованій багатоповерхівці. У мережі повідомляють, що це будівля "Сбербанку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Пожежа сталася на зранку 13 січня у недобудованій будівлі на Кутузовському проспекті. У мереж пишуть, що це будівля "Сбербанку" Росії.

В інших джерелах повідомляють, що спалахнув склад на першому поверсі багатоповерхівки, яка будується.

Вогонь охопив щонайменше 100 квадратних метрів і переходить на другий поверх. Там нібито розташований ще один склад - з лакофарбовими матеріалами.

Пожежі в Росії

Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

Так, сьогодні, 13 січня, у російському Санкт-Петербурзі спалахнув великий склад магазину Wildberries. Пожежа охопила щонайменше 50 тисяч квадратних метрів, у момент загоряння на складі було мінімум 1000 осіб.

Пожежа була масштабною з дуже сильним задимленням, її було видно з різних частин міста.

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