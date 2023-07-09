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У Ростовській області РФ спрацювала ППО

Ілюстративне фото: у Ростовській області РФ спрацювала ППО (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Ростовській області Росії близько 12:00 9 липня спрацювала система ППО. Там могли збити безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС та "Новину".

ТАСС із посиланням на владу регіону повідомляє, що є пошкодження будівель, але постраждалих немає.

При цьому Telegram-канали та місцеві видання повідомляють, що вибухи пролунали в місті Донецьк Ростовській області. Голова адміністрації Роман Кураєв заявив про те, що ППО спрацювала з боку Каменська у напрямку так званої "ЛНР".

Повідомляється, що уламки можливого збитого дрона знаходять у різних районах Донецька.

Фото: у Ростовській області РФ спрацювала ППО (t.me/privet_rostov_ru)

"Бавовна" у Росії

Останнім часом у різних містах Росії все частіше повідомляють про якісь вибухи, роботу ППО, збиття безпілотників, а також пожежі.

Наприклад, 8 липня у російському Воронежі чули звуки вибухів. Губернатор заявив, що на підльоті до Воронежа нібито виявили і знищили два дрони.

Крім того, вночі 4 липня дрон-камікадзе атакував військову частину неподалік Москви. У Міноборони РФ заявили, що Москву та область нібито "атакували п'ять дронів".

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