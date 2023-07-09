ТАСС со ссылкой на власти региона сообщает, что есть повреждения зданий, но пострадавших нет.

При этом Telegram-каналы и местных издания сообщают, что взрывы прогремели в городе Донецк Ростовской области. Глава администрации Роман Кураев заявил о том, что ПВО сработала со стороны Каменска по направлению так называемой "ЛНР".

Сообщается, что осколки предполагаемого сбитого дрона находят в различных районах Донецка.

Фото: в Ростовской области РФ сработала ПВО (t.me/privet_rostov_ru)

"Хлопки" в России

В последнее время в разных городах России все чаще сообщают о неких взрывах, работе ПВО, сбитии беспилотников, а также пожарах.

Например, 8 июля в российском Воронеже слышали звуки взрывов. Губернатор заявил, что на подлете к Воронежу якобы обнаружили и уничтожили два дрона.

Кроме того, ночью 4 июля дрон-камикадзе атаковал воинскую часть недалеко от Москвы. В Минобороны РФ заявили, что Москву и область якобы "атаковали пять дронов".

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