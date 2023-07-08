Росіяни заявляють про атаку дронів на Воронеж

У російському Воронежі вночі, 8 липня, чули звуки вибухів. Заявляють про нібито атаку дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Воронезької області Олександра Гесєва в Telegram .

"Дрон летить на місто! Кому дзвонити?", - писали у соцмережах місцеві жителі.

Жителі села Дмитрівка Воронезької області зявили про безпілотник, який летить у бік Воронежа. Згодом повідомили про звуки вибухів у західній частині міста.

Губернатор регіону Гасєєв заявив, що на підльоті до Воронежа засоби протиповітряної оборони нібито виявили та знищили два БПЛА.

"Бавовна" в РФ

7 липня стався вибух на заводі "Промсинтез" в Самарській області. Підприємство займалося виробництвом вибухових речовин. Внаслідок інциденту загинули шестеро людей, ще двоє отримали травми.

А вночі, 4 липня, дрон-камікадзе атакував військову частину неподалік Москви. В Міноборони РФ заявили, що Москву та область, нібито, "атакували 5 дронів".