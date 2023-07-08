Росіяни заявляють про атаку дронів на Воронеж
У російському Воронежі вночі, 8 липня, чули звуки вибухів. Заявляють про нібито атаку дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Воронезької області Олександра Гесєва в Telegram.
"Дрон летить на місто! Кому дзвонити?", - писали у соцмережах місцеві жителі.
Жителі села Дмитрівка Воронезької області зявили про безпілотник, який летить у бік Воронежа. Згодом повідомили про звуки вибухів у західній частині міста.
Губернатор регіону Гасєєв заявив, що на підльоті до Воронежа засоби протиповітряної оборони нібито виявили та знищили два БПЛА.
"Бавовна" в РФ
7 липня стався вибух на заводі "Промсинтез" в Самарській області. Підприємство займалося виробництвом вибухових речовин. Внаслідок інциденту загинули шестеро людей, ще двоє отримали травми.
А вночі, 4 липня, дрон-камікадзе атакував військову частину неподалік Москви. В Міноборони РФ заявили, що Москву та область, нібито, "атакували 5 дронів".
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