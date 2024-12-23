У Ростовській області пролунали вибухи в районі аеродрому Міллерово

Вибухи у Ростовській області

Нагадаємо, у Ростовській області РФ в ніч на 22 грудня чули вибухи. Місцева влада заявила про нібито комбіновану атаку.

А 19 грудня у Ростовській області під атакою перебував "Комбінат Кам'янський". Це одне з найбільших хімічних підприємств у Росії, яке виробляє паливо для ракет.

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