В Ростовской области прогремели взрывы в районе аэродрома Миллерово

В Ростовской области вечером 23 декабря сообщают о взрывах в районе аэродрома Миллерово. Россияне жалуются на атаку дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.
В сети сообщают о пожаре на одной из улиц в результате падения обломков дронов. Подтверждения информации нет
В Минобороны России заявили, что 9 беспилотников якобы были сбиты ПВО.
Также сообщается, что в результате атаки якобы повреждено здание Миллеровского казачьего кадетского профессионального техникума. Студентов эвакуируют из общежитий
Коваленко отметил, что аэродром Миллерово - стратегический аэродром в Ростовской области. Служит базой для фронтовой авиации, которая выполняет задачи по поддержке российской пехоты, действующей на востоке и юге Украины.
Напомним, в Ростовской области РФ в ночь на 22 декабря слышали взрывы. Местные власти заявили о якобы комбинированной атаке.
А 19 декабря в Ростовской области под атакой находился "Комбинат Каменский". Это одно из крупнейших химических предприятий в России, которое производит топливо для ракет.
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