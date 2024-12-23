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В Ростовской области прогремели взрывы в районе аэродрома Миллерово

Фото: в Ростовской области жалуются на атаку дронов на аэродром Миллерово (t.me/mchs_official )
Автор: Татьяна Степанова

В Ростовской области вечером 23 декабря сообщают о взрывах в районе аэродрома Миллерово. Россияне жалуются на атаку дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

В сети сообщают о пожаре на одной из улиц в результате падения обломков дронов. Подтверждения информации нет

В Минобороны России заявили, что 9 беспилотников якобы были сбиты ПВО.

Также сообщается, что в результате атаки якобы повреждено здание Миллеровского казачьего кадетского профессионального техникума. Студентов эвакуируют из общежитий

Коваленко отметил, что аэродром Миллерово - стратегический аэродром в Ростовской области. Служит базой для фронтовой авиации, которая выполняет задачи по поддержке российской пехоты, действующей на востоке и юге Украины.

 

Взрывы в Ростовской области

Напомним, в Ростовской области РФ в ночь на 22 декабря слышали взрывы. Местные власти заявили о якобы комбинированной атаке.

А 19 декабря в Ростовской области под атакой находился "Комбинат Каменский". Это одно из крупнейших химических предприятий в России, которое производит топливо для ракет.

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Ростовская областьВойна в УкраинеАтака дронов