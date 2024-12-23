В Ростовской области прогремели взрывы в районе аэродрома Миллерово

В сети сообщают о пожаре на одной из улиц в результате падения обломков дронов. Подтверждения информации нет

В Минобороны России заявили, что 9 беспилотников якобы были сбиты ПВО.

Также сообщается, что в результате атаки якобы повреждено здание Миллеровского казачьего кадетского профессионального техникума. Студентов эвакуируют из общежитий

Коваленко отметил, что аэродром Миллерово - стратегический аэродром в Ростовской области. Служит базой для фронтовой авиации, которая выполняет задачи по поддержке российской пехоты, действующей на востоке и юге Украины.