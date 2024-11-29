В Ростовской области пылает нефтебаза "Атлас" из-за удара дронов

В Ростовской области этой ночью, 29 ноября, раздались взрывы на фоне воздушной атаки с применением беспилотников, и работы ПВО. Возле города Каменск-Шахтинский произошел пожар на нефтебазе "Атлас".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсара, а также РосСМИ.

Российский чиновник отчитался о якобы об уничтожении и обезвреживании средствами радиоэлектронной борьбы тридцати дронов во время отражения "массированной воздушной атаки".

Вместе с тем, представитель власти Ростовской области заявляет о наличии "последствий на земле".

По его словам, в хуторе Масаловка Каменского района была повреждена кровля частного дома, и пострадавших нет.

"В слободу Дьячкино Тарасовского района из-за падения обломков на частное подворье повреждено остекление в жилом доме", - рассказал он и добавил, что там также - без пострадавших.

При этом о возгорании нефтебазы и.о. губернатора ничего не рассказывает. Однако в местных пабликах и российских СМИ были распространены многочисленные кадры с пожаром на нефтяном объекте.

РосСМИ рассказывают, что большой пожар на нефтебазе "Атлас" возле города Каменск, в частности, хорошо виден автомобилистам на трассе М-4.

Не первая атака дронов на нефтебазу "Атлас"

Напомним, перед этим данная нефтебаза подвергалась дроновому удару 28 августа. Тогда в результате атаки также был масштабный пожар, фиксировались серьезные повреждения резервуаров с топливом.

Справка: нефтебаза "Атлас" в Ростовской области является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для росармии. Этот объект играет важную роль в военной логистике РФ, в августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения Минобороны России и росрезерва в рамках учений "Кавказ-2020".

Добавим, что поражение нефтебазы "Атлас" в Ростовской области возле города Каменск-Шахтинский в конце августа было следствием работы украинской военной разведки.

В Генштабе ВСУ также подтвердили, что в ночь на 28 августа украинские военные нанесли удары по двум российским нефтебазам. Один из ударов был по "Атласу" в Ростовской области.