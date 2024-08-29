Генштаб підтвердив удар по нафтобазі "Атлас" в Ростовській області

У ніч на 28 серпня українські військові завдали ударів по двох російським нафтобазам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу.

Один з ударів було завдано по нафтобазі "Атлас" в Ростовській області РФ, внаслідок чого виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об’єкта. Для ліквідації наслідків загоряння було залучено пожежні потяги.

Операцію було проведено підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у співпраці з іншими складовими Сил оборони.

Також повідомляється про удари по нафтобазі "Зеніт" у Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ "Запад" у Воронезькій області РФ. Деталі щодо наслідків цих ударів наразі уточнюються.

Сили оборони України продовжують вживати заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів та припинення збройної агресії Росії проти України.