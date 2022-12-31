На Ростовській АЕС в РФ сталася пожежа, є загиблий

Сьогодні, 31 грудня, ввечері в Ростовській області Російської Федерації сталось загоряння на одному з трансформаторів АЕС. Внаслідок чого вже є жертва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Через займання на одному з трансформаторів Ростовської АЕС загинула людина. Офіційної інформації про інцидент ще не має, але російські ЗМІ посилаються на заяву "Росенергоатома".
Нагадаємо, вчора, 30 грудня, в Бєлгородській області повідомляли про "прильоти", під обстріл потрапило промислове підприємство.
Раніше ми писали, що в українській розвідці розкрили деталі наслідків після вибухів на аеродромі "Енгельс" 26 грудня.
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