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На Ростовской АЭС в РФ произошел пожар, есть погибший

Фото: на Ростовской АЭС произошел пожар (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 31 декабря, вечером в Ростовской области Российской Федерации произошло возгорание на одном из трансформаторов АЭС. В результате чего уже есть жертва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Из-за возгорания на одном из трансформаторов Ростовской АЭС погиб человек. Официальной информации об инциденте еще нет, но российские СМИ ссылаются на заявление "Росэнергоатома".

Напомним, вчера, 30 декабря, в Белгородской области сообщали о "прилетах", под обстрел попало промышленное предприятие.

Ранее мы писали, что в украинской разведке раскрыли детали последствий после взрывов на аэродроме Энгельс 26 декабря.

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