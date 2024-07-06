У Ростові та області на тлі дронових атак ввели відключення світла

"На території Ростовської області запроваджується графік тимчасових відключень побутових споживачів", - йдеться у повідомленні компанії.

Уточнюється, що виник дефіцит потужності. Після його ліквідації графіки обмеження споживання буде скасовано і електропостачання буде продовжено в нормальному режимі.

Як пишуть місцеві ЗМІ, росіяни другий день скаржаться на відсутність електроенергії у різних районах Ростова: не працюють світлофори, а вдома неможливо зігріти їжу та включити кондиціонер.