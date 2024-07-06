В Ростове и области на фоне дроновых атак ввели отключения света

"На территории Ростовской области вводится график временных отключений бытовых потребителей", - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что возник дефицит мощности. После его ликвидации графики ограничения потребления будут отменены и электроснабжение будет продолжено в нормальном режиме.

Как пишут местные СМИ, россияне второй день жалуются на отсутствие электроэнергии в разных районах Ростова: не работают светофоры, а дома невозможно согреть еду и включить кондиционер.