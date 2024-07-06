RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Ростове и области на фоне дроновых атак ввели отключения света

Фото: отключения света ввели в Ростове и области 6 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Ростове и области ввели отключения света. Россияне жалуются на отключенные светофоры и кондиционеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Россети Юг", местные СМИ.

"На территории Ростовской области вводится график временных отключений бытовых потребителей", - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что возник дефицит мощности. После его ликвидации графики ограничения потребления будут отменены и электроснабжение будет продолжено в нормальном режиме.

Как пишут местные СМИ,  россияне второй день жалуются на отсутствие электроэнергии в разных районах Ростова: не работают светофоры, а дома невозможно согреть еду и включить кондиционер.

Атаки дронов в Ростовской области

Днем ранее в России сообщали об атаках дронов в Ростовской области. В Ростове-на-Дону в ночь на 5 июля прогремели взрывы, в районе города велась работа систем противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. В результате падения обломков произошли пожары.

Уже днем ​​стало известно, что в Ростовской области в результате воздушной атаки дронов возник пожар на нефтехранилище.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияРостовРостовская областьВойна в УкраинеОтключение света