В Ростове и области на фоне дроновых атак ввели отключения света

В Ростове и области ввели отключения света. Россияне жалуются на отключенные светофоры и кондиционеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Россети Юг", местные СМИ.
"На территории Ростовской области вводится график временных отключений бытовых потребителей", - говорится в сообщении компании.
Уточняется, что возник дефицит мощности. После его ликвидации графики ограничения потребления будут отменены и электроснабжение будет продолжено в нормальном режиме.
Как пишут местные СМИ, россияне второй день жалуются на отсутствие электроэнергии в разных районах Ростова: не работают светофоры, а дома невозможно согреть еду и включить кондиционер.
Днем ранее в России сообщали об атаках дронов в Ростовской области. В Ростове-на-Дону в ночь на 5 июля прогремели взрывы, в районе города велась работа систем противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. В результате падения обломков произошли пожары.
Уже днем стало известно, что в Ростовской области в результате воздушной атаки дронов возник пожар на нефтехранилище.
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