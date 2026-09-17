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У Ростові спалахнула масштабна пожежа після серії вибухів на аеродромі

05:41 17.09.2026 Чт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: пожежу видно здалеку (росЗМІ)

Уночі 17 вересня в російському Ростові пролунала серія вибухів - у місті спалахнула масштабна пожежа. За наявними даними, ймовірно був атакований військовий аеродром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові Telegram-канали.

За наявними даними, у Ростові, ймовірно, було атаковано військовий аеродром.

У місті працює стрілецька зброя протиповітряної оборони по безпілотниках.

На території об'єкта зафіксували вторинну детонацію, що спричинило масштабну пожежу.

Нагадаємо, це вже не перша атака на аеродром "Ростов-на-Дону" - раніше, 6 вересня, Сили оборони України вже завдавали удару по цьому об'єкту.

А 29 серпня в Ростові-на-Дону після атаки безпілотників загорівся склад техногіганта DNS.

Ще раніше, 27 липня, дрони атакували Ростов, і, за даними моніторингових джерел, під ударом опинилась залізнична інфраструктура та місцевий порт.

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Російська ФедераціяРостов-на-ДонуВійна Росії проти УкраїниДрони