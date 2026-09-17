У Ростові спалахнула масштабна пожежа після серії вибухів на аеродромі

За наявними даними, у Ростові, ймовірно, було атаковано військовий аеродром.

У місті працює стрілецька зброя протиповітряної оборони по безпілотниках.

На території об'єкта зафіксували вторинну детонацію, що спричинило масштабну пожежу.

Нагадаємо, це вже не перша атака на аеродром "Ростов-на-Дону" - раніше, 6 вересня, Сили оборони України вже завдавали удару по цьому об'єкту.