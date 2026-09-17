В Ростове вспыхнул масштабный пожар после серии взрывов на аэродроме

По имеющимся данным, в Ростове, вероятно, был атакован военный аэродром.

В городе работает стрелковое оружие противовоздушной обороны по беспилотникам.

На территории объекта зафиксировали вторичную детонацию, что повлекло за собой масштабный пожар.

Напомним, это уже не первая атака на аэродром "Ростов-на-Дону" - ранее, 6 сентября, Силы обороны Украины уже наносили удар по этому объекту.