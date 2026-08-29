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Ростов атакували дрони, горить склад техногіганта DNS

06:39 29.08.2026 Сб
2 хв
Складські будівлі охопив вогонь, також пожежа спалахнула на заводі в Аксаї
aimg Юлія Маловічко
Ростов атакували дрони, горить склад техногіганта DNS Фото: російська МНС працює на місці НП (Getty Images)
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У Ростові-на-Дону в РФ після атаки безпілотників загорівся склад великої торгової мережі з продажу техніки та електроніки DNS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

За даними російських ЗМІ, будівлю складу DNS охопив вогонь, а працівників встигли евакуювати.

Місцева влада також повідомила про руйнування у Пролетарському районі міста. На місці події працюють екстрені служби. Інформація про масштаби завданих збитків уточнюється.

За попередніми даними, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Крім того, російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на Ростовську область. За словами губернатора регіону, сили протиповітряної оборони нібито збили понад 70 дронів.

Безпілотники, за твердженням російської сторони, були збиті у кількох районах області. Внаслідок падіння уламків виникли пожежі.

Зокрема, у Чертковському районі уламки безпілотника виявили на території сільськогосподарського складу. У селі Новоселівка після падіння уламків загорілася суха трава, пожежу згодом ліквідували.

Ще одна пожежа сталася у хуторі Чеботовка Тарасовського району, де після падіння фрагментів безпілотника загорілося скошене поле.

Пожежа на заводі в Аксаї

Пабліки також повідомили про пожежу, яка сталась на суднобудівельному заводі в Аксаї в результаті атаки дронів, місто знаходиться неподалік Ростова. Там ніби-то загорілось судно.

Оновлено в 6:39

У Ростові після атаки дронів горять два склади DNS та Ozon, про що стало відомо вже зранку 29 серпня.

Раніше Сили Оброни України вразили склад безпілотників у Ростові.

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Ростов-на-Дону Атака дронів
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