У Ростові спалахнула масштабна пожежа після серії вибухів на аеродромі
Уночі 17 вересня в російському Ростові пролунала серія вибухів - у місті спалахнула масштабна пожежа. За наявними даними, ймовірно був атакований військовий аеродром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові Telegram-канали.
За наявними даними, у Ростові, ймовірно, було атаковано військовий аеродром.
У місті працює стрілецька зброя протиповітряної оборони по безпілотниках.
На території об'єкта зафіксували вторинну детонацію, що спричинило масштабну пожежу.
Нагадаємо, це вже не перша атака на аеродром "Ростов-на-Дону" - раніше, 6 вересня, Сили оборони України вже завдавали удару по цьому об'єкту.
А 29 серпня в Ростові-на-Дону після атаки безпілотників загорівся склад техногіганта DNS.
Ще раніше, 27 липня, дрони атакували Ростов, і, за даними моніторингових джерел, під ударом опинилась залізнична інфраструктура та місцевий порт.