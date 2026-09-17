У Ростові спалахнула масштабна пожежа після серії вибухів на аеродромі

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Уночі 17 вересня в російському Ростові пролунала серія вибухів - у місті спалахнула масштабна пожежа. За наявними даними, ймовірно був атакований військовий аеродром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові Telegram-канали.

За наявними даними, у Ростові, ймовірно, було атаковано військовий аеродром. У місті працює стрілецька зброя протиповітряної оборони по безпілотниках. На території об'єкта зафіксували вторинну детонацію, що спричинило масштабну пожежу. Нагадаємо, це вже не перша атака на аеродром "Ростов-на-Дону" - раніше, 6 вересня, Сили оборони України вже завдавали удару по цьому об'єкту.