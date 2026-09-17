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В Ростове вспыхнул масштабный пожар после серии взрывов на аэродроме

05:41 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
В Ростове вспыхнул масштабный пожар после серии взрывов на аэродроме Фото: пожар виден издалека (росСМИ)
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Ночью 17 сентября в российском Ростове раздалась серия взрывов - в городе вспыхнул масштабный пожар. По имеющимся данным, предположительно был атакован военный аэродром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые Telegram-каналы.

По имеющимся данным, в Ростове, вероятно, был атакован военный аэродром.

В городе работает стрелковое оружие противовоздушной обороны по беспилотникам.

На территории объекта зафиксировали вторичную детонацию, что повлекло за собой масштабный пожар.

Напомним, это уже не первая атака на аэродром "Ростов-на-Дону" - ранее, 6 сентября, Силы обороны Украины уже наносили удар по этому объекту.

А 29 августа в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников загорелся состав техногиганта DNS.

Еще раньше, 27 июля, дроны атаковали Ростов, и, по данным мониторинговых источников, под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура и местный порт.

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