В Ростове вспыхнул масштабный пожар после серии взрывов на аэродроме
Ночью 17 сентября в российском Ростове раздалась серия взрывов - в городе вспыхнул масштабный пожар. По имеющимся данным, предположительно был атакован военный аэродром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые Telegram-каналы.
По имеющимся данным, в Ростове, вероятно, был атакован военный аэродром.
В городе работает стрелковое оружие противовоздушной обороны по беспилотникам.
На территории объекта зафиксировали вторичную детонацию, что повлекло за собой масштабный пожар.
Напомним, это уже не первая атака на аэродром "Ростов-на-Дону" - ранее, 6 сентября, Силы обороны Украины уже наносили удар по этому объекту.
А 29 августа в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников загорелся состав техногиганта DNS.
Еще раньше, 27 июля, дроны атаковали Ростов, и, по данным мониторинговых источников, под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура и местный порт.