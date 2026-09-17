В Ростове вспыхнул масштабный пожар после серии взрывов на аэродроме

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Ночью 17 сентября в российском Ростове раздалась серия взрывов - в городе вспыхнул масштабный пожар. По имеющимся данным, предположительно был атакован военный аэродром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые Telegram-каналы.

По имеющимся данным, в Ростове, вероятно, был атакован военный аэродром. В городе работает стрелковое оружие противовоздушной обороны по беспилотникам. На территории объекта зафиксировали вторичную детонацию, что повлекло за собой масштабный пожар. Напомним, это уже не первая атака на аэродром "Ростов-на-Дону" - ранее, 6 сентября, Силы обороны Украины уже наносили удар по этому объекту.