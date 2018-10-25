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НБУ зберіг прогноз росту ВВП до 2020

Новини » Економіка    25.10.2018 - 14:25
Фото: НБУ (РБК-Україна)
Фото: НБУ (РБК-Україна)

Після прискорення у 2018 році економічне зростання дещо уповільниться

Національний банк України (НБУ) залишив без змін прогноз економічного зростання на 2018-2020 роки. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Нацбанк.

Як зазначили у фінустанові, після прискорення у 2018 році економічне зростання дещо уповільниться.

"Національний банк залишає без змін прогноз економічного зростання на 2018-2020 роки. Як і раніше, Національний банк очікує на прискорення зростання економіки до 3,4% у поточному році. Основним його рушієм буде приватне споживання завдяки подальшому збільшенню доходів населення. Також досить високою залишається інвестиційна активність підприємств", - повідомили в НБУ.

У 2019 році зростання реального ВВП уповільниться до 2,5% внаслідок охолодження глобальної економіки, погіршення цінової кон’юнктури на світових сировинних ринках, стриманої фіскальної політики через потребу погашення значних обсягів державного боргу, а також жорсткої монетарної політики, необхідної для повернення інфляції до цілі.

У 2020 році зростання економіки прискориться до 2,9%. Цьому сприятимуть переважно поступове пом’якшення монетарної політики, яке стане можливим в умовах стабілізації інфляції на рівні, близькому до цілі, та покращення інвестиційної привабливості економіки.

У 2019 – 2020 роках зовнішні рахунки будуть збалансованими. Дефіцит поточного рахунку зберігатиметься на рівні 2,5-3% ВВП і буде компенсований надходженнями фінансування від офіційних кредиторів та приватного капіталу.

 "Ключовим припущенням макроекономічного прогнозу залишається подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом в рамках нової програми Stand-By Arrangemenet. Нову програму Stand-By однозначно можна вважати позитивним результатом для України. По-перше, отримання кредитних коштів від фонду та пов’язаного фінансування від інших партнерів України сприятиме зміцненню макрофінансової стабільності. По-друге, нова програма – це якір для державної політики, а отже, вона створює фундамент для поліпшення очікувань і сприятливі умови для виходу Уряду на світові ринки капіталу", - наголосили у Нацбанку.

Основними ризиками, як зазначили у Центробанку, для реалізації окресленого макроекономічного прогнозу, у тому числі зниження інфляції до цілі у 2020 році, Національний банк вважає подальше погіршення інфляційних очікувань та зовнішніх умов.

По-перше, інфляційні очікування можуть продовжити зростати на фоні розгортання нового політичного циклу.

По-друге, є ризик погіршення зовнішніх умов. Зокрема :

• більш стрімке охолодження світової економіки, у тому числі економік країн – основних торговельних партнерів України;

• зниження світових цін на сировинні товари;

• подальше здорожчання енергоносіїв на світових ринках;

Нагадаємо, темпи зростання реального ВВП України у ІІ кварталі 2018 року (3,8%) були вищими за очікування Національного банку

Як зазначали в НБУ, відмінність між прогнозом Національного банку та фактичним показником пояснюється насамперед раннім стартом збору врожаю цього року.

Відзначимо, за даними Держстату, Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у IІ кварталі 2018 року зріс на 3,8% у порівнянні з відповідним періодом 2017 року.

 

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