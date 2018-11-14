Зростання ВВП в III кварталі сповільнилося до 2,8%, - Держстат

Фото: колаж (РБК-Україна)

Держстат оцінив зростання ВВП в третьому кварталі на рівні 2,8%

Державна служба статистики оприлюднила попередню оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в третьому кварталі 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, реальний ВВП України в III кварталі 2018 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року зріс на 2,8%, по відношенню до другого кварталу поточного року - на 0,4%.

Раніше Держстат повідомляв, що ВВП України виріс у I кварталі 2018 року на 3,1%, у II кварталі - на 3,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, в МВФ вважають, що високий рівень корупції в Україні гальмує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) майже на 2% на рік. Постпред МВФ Йоста Люнгман зазначив, що Україні необхідно боротися з корупцією, щоб довести зростання ВВП до 5%.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) 25 жовтня залишив без змін прогноз економічного зростання на 2018-2020 роки: 3,4% в 2018 році, 2,5% у 2019 році і 2,9% в 2020 році.

Національний банк оцінює зростання ВВП України в III кварталі 2018 року на рівні 3,1%.