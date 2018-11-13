Коррупция в Украине тормозит рост ВВП почти на 2%, - МВФ

Фото: Йоста Люнгман (imf.org)

Люнгман полагает, что без коррупции рост ВВП мог составить до 5%

Высокий уровень коррупции в Украине тормозит рост валового внутреннего продукта (ВВП) почти на 2% в год. Об этом на презентации экономического обзора перспектив европейской экономики и взгляда на макроэкономические тенденции экономики Украины заявил постпред МВФ Йоста Люнгман, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Украине следует бороться коррупцию, чтобы довести рост ВВП до 5% в год.

"По нашей оценке, коррупция тормозит рост ВВП почти на 2% в год", - отметил Люнгман.

Напомним, ранее сообщалось, что Украину посетила команда экспертов МВФ для консультаций по проекту госбюджета на 2019 год. Для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом закон о государственном бюджете на 2019 год необходимо принять до 1 декабря.

Как отметили в Нацбанке, объем первого транша в рамках новой программы сотрудничества Украины с МВФ может составить 1,5-1,9 млрд долларов.

"У нас недавно был монетарный брифинг, где глава НБУ Яков Смолий сообщил, что транш можно ожидать до конца этого года. Что касается суммы (первого транша - ред.), то мне кажется, что будет между 1,5-1,9 млрд долларов", - заявили в Нацбанке.