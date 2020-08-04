Рост, вес, образование: Госстат составил портрет среднего украинца

Фото: лето в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Большинство граждан имеют избыточный вес

Государственная служба статистики обнародовала "Социально-демографические характеристики домохозяйств Украины в 2020 году". Данные получены в ходе выборочного обследования условий жизни домохозяйств.

Об этом сообщатся на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, средний рост граждан в возрасте от 18 лет составляет 169 см, в т.ч. женщин - 164 см, мужчин - 175 см.

Средний вес составляет 75 кг., в т.ч. женщин - 71 кг, мужчин - 80 кг.

Пониженную массу тела имеют 1,2% украинцев, нормальную массу тела - 42,4%, избыточную массу тела - 39,7%, ожирение - 16,0%, крайнее ожирение - 0,7%.

Госстат также приводит другие Социально-демографические характеристики домохозяйств, среди которых уровень образования.

По данным обследования, доля населения в возрасте 25 лет и старше, имеющего уровень образования не ниже первого (бакалаврского) уровня высшего образования (базовое высшее), составляет 29,4%.

Средняя продолжительность обучения лиц в возрасте 25 лет и старше составляет 12,4 лет.

Напомним, по данным Госстата, средняя энергетическая ценность суточного рациона питания украинцев в 2018 году составила 2978 ккал в сутки, что немного меньше, чем в 2017 году (2994 ккал).

Отметим, по данным опроса КМИС, проведенного в сентябре 2018 года, большинство взрослых жителей Украины (60%) в течение последнего года не прочитали ни одной книги (электронной или печатной) и не посещали ни библиотеку, ни книжный магазин.