Зріст, вага, освіта: Держстат склав портрет середнього українця

Фото: літо в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Більшість громадян мають надмірну вагу

Державна служба статистики оприлюднила "Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2020 році". Дані отримані під час вибіркового обстеження умов життя домогосподарств.

Про це повідомляться на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, середній зріст громадян у віці від 18 років становить 169 см, у т.ч. жінок - 164 см, чоловіків - 175 см.

Середня вага становить 75 кг., у т.ч. жінок - 71 кг, чоловіків - 80 кг.

Понижену масу тіла мають 1,2% українців, нормальну масу тіла - 42,4%, надлишкову масу тіла - 39,7%, ожиріння - 16,0%, крайнє ожиріння - 0,7%.

Держстат також наводить інші Соціально-демографічні характеристики домогосподарств, серед яких рівень освіти.

За даними обстеження, частка населення у віці 25 років і старші, які мають рівень освіти не нижче першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (базова вища), становить 29,4%.

Середня тривалість навчання осіб віком 25 років і старші становить 12,4 років.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня енергетична цінність харчування добового раціону українців у 2018 році становила 2978 ккал на добу, що трохи менше, ніж у 2017 році (2994 ккал).

Відзначимо, за даними опитування КМІС, проведеного у вересні 2018 року, більшість дорослих жителів України (60%) протягом останнього року не прочитали жодної книги (електронної або друкованої) і не відвідували ні бібліотеки, ні книжковий магазин.