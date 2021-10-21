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Рост цен замедлится: НБУ дал прогноз по инфляции на 2021 год

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2021 года составит 9,6%. В июле НБУ также прогнозировал инфляцию на уровне 9,6%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube.

Как напомнил Шевченко, в сентябре рост потребительских цен ускорился до 11% в годовом измерении. По его словам, инфляцию и далее подпитывала ряд внешних и внутренних факторов. Цены на мировых товарных рынках оставались на высоком уровне. Ожидаемо сохранялось и устойчивое фундаментальное давление. Более высокие производственные затраты бизнеса на оплату труда, сырье и энергию сказались на динамике потребительских цен. Инфляционные ожидания также оставались высокими.

По оценкам Национального банка, пик роста потребительских цен приходится именно на сентябрь-октябрь этого года. В дальнейшем инфляционный тренд развернется.

"Инфляция снизится до однозначного уровня в конце 2021 года, а по итогам следующего - достигнет цели 5%", - сказал Шевченко.

Как сообщало РБК-Украина, инфляция в годовом измерении в сентябре 2021 года составила 11,0%, что более чем в два раза выше, чем целевой уровень НБУ (5%).

Напомним, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.

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