Рост цен замедлится: НБУ дал прогноз по инфляции на 2021 год

Как напомнил Шевченко, в сентябре рост потребительских цен ускорился до 11% в годовом измерении. По его словам, инфляцию и далее подпитывала ряд внешних и внутренних факторов. Цены на мировых товарных рынках оставались на высоком уровне. Ожидаемо сохранялось и устойчивое фундаментальное давление. Более высокие производственные затраты бизнеса на оплату труда, сырье и энергию сказались на динамике потребительских цен. Инфляционные ожидания также оставались высокими.

По оценкам Национального банка, пик роста потребительских цен приходится именно на сентябрь-октябрь этого года. В дальнейшем инфляционный тренд развернется.

"Инфляция снизится до однозначного уровня в конце 2021 года, а по итогам следующего - достигнет цели 5%", - сказал Шевченко.