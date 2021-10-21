Зростання цін сповільниться: НБУ дав прогноз щодо інфляції на 2021 рік

Як нагадав Шевченко, у вересні зростання споживчих цін прискорилося до 11% в річному вимірі. За його словами, інфляцію і далі підживлювала низка зовнішніх і внутрішніх факторів. Ціни на світових товарних ринках залишалися на високому рівні. Очікувано зберігався і стійкий фундаментальний тиск. Більш високі виробничі витрати бізнесу на оплату праці, сировину та енергію позначилися на динаміці споживчих цін. Інфляційні очікування також залишалися високими.

За оцінками Національного банку, пік зростання споживчих цін припадає саме на вересень-жовтень цього року. Надалі інфляційний тренд розгорнеться.

"Інфляція знизиться до однозначного рівня в кінці 2021 року, а за підсумками наступного - досягне мети 5%", - сказав Шевченко.