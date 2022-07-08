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Рост цен на продукты ускорился: что подорожало больше всего за июнь

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Украина, Пятница 08 июля 2022 15:51
Рост цен на продукты ускорился: что подорожало больше всего за июнь Фото: цены на продукты в Украине выросли в июне на 3,2% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние цены на продукты питания в июне 2022 года по сравнению с маем выросли 3,2%. Это больше, чем в мае, когда продукты подорожали на 2,6%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали: яйца - на 17,2% и сахар - на 10,9%, овощи - на 5,2%.

Кроме того, хлеб и хлебопродукты подорожали на 3,9%, мясо и мясопродукты - на 3,3%, рыба и рыбопродукты - на 2,9%, макаронные изделия - на 2,3%, подсолнечное масло - на 2,1%.

В то же время фрукты подешевели на 1,1%.

Рост цен на продукты ускорился: что подорожало больше всего за июнь

Напомним, общая инфляция в июне 2022 года ускорилась в годовом выражении до 21,5%. За июнь цены выросли в среднем на 3,1%.

Отметим, средние цены на продукты питания в декабре 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли 13,3%.

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Государственная служба статистики Цены на продукты
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