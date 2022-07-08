Рост цен на продукты ускорился: что подорожало больше всего за июнь

Средние цены на продукты питания в июне 2022 года по сравнению с маем выросли 3,2%. Это больше, чем в мае, когда продукты подорожали на 2,6%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали: яйца - на 17,2% и сахар - на 10,9%, овощи - на 5,2%.

Кроме того, хлеб и хлебопродукты подорожали на 3,9%, мясо и мясопродукты - на 3,3%, рыба и рыбопродукты - на 2,9%, макаронные изделия - на 2,3%, подсолнечное масло - на 2,1%.

В то же время фрукты подешевели на 1,1%.