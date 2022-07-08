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Зростання цін на продукти прискорилося: що подорожчало найбільше за червень

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Україна, П'ятниця 08 липня 2022 15:51
Зростання цін на продукти прискорилося: що подорожчало найбільше за червень Фото: ціни на продукти в Україні зросли в червні на 3,2% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на продукти харчування в червні 2022 року в порівнянні з травнем зросли 3,2%. Це більше, ніж у травні, коли продукти подорожчали на 2,6%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, серед продуктів найбільше подорожчали: яйця - на 17,2% і цукор - на 10,9%, овочі - на 5,2%.

Крім того, хліб і хлібопродукти подорожчали на 3,9%, м'ясо і м'ясопродукти - на 3,3%, Риба і рибопродукти - на 2,9%, макаронні вироби - на 2,3%, соняшникова олія - на 2,1%.

Водночас фрукти подешевшали на 1,1%.

Зростання цін на продукти прискорилося: що подорожчало найбільше за червень

Нагадавши, загальна інфляція у червні 2022 року прискорилася в річному вираженні до 21,5%. За червень ціни зросли в середньому на 3,1%.

Зазначимо, середні ціни на продукти харчування у грудні 2021 року порівняно з груднем минулого року зросли 13,3%.

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Державна служба статистики Ціни на продукти
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