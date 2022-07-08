Инфляция в Украине ускорилась: что больше всего подорожало за последний месяц

Потребительские цены в Украине в июне 2022 года по сравнению с маем выросли на 3,1%. С начала года цены выросли на 17,4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к июню прошлого года) инфляция ускорилась до 21,5% (с 18,0% в мае).

Продукты питания в Украине за июнь 2022 года подорожали на 3,2%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли за месяц на 2,4%, на одежду и обувь снизились на 1,4%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,6%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 2,5%, в здравоохранение цены снизились на 0,5%, транспорт подорожал на 11,2%, цены на связь выросли на 0,9%, на отдых и культуру на 1,3%, образование - на 0,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,3%, цены на разные товары и услуги выросли на 1,7%.