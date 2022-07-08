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Инфляция в Украине ускорилась: что больше всего подорожало за последний месяц

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Украина, Пятница 08 июля 2022 15:20
Инфляция в Украине ускорилась: что больше всего подорожало за последний месяц Фото: Цены в Украине в июне 2022 года выросли на 21,5% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потребительские цены в Украине в июне 2022 года по сравнению с маем выросли на 3,1%. С начала года цены выросли на 17,4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к июню прошлого года) инфляция ускорилась до 21,5% (с 18,0% в мае).

Инфляция в Украине ускорилась: что больше всего подорожало за последний месяц

Продукты питания в Украине за июнь 2022 года подорожали на 3,2%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли за месяц на 2,4%, на одежду и обувь снизились на 1,4%.

Инфляция в Украине ускорилась: что больше всего подорожало за последний месяц

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,6%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 2,5%, в здравоохранение цены снизились на 0,5%, транспорт подорожал на 11,2%, цены на связь выросли на 0,9%, на отдых и культуру на 1,3%, образование - на 0,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,3%, цены на разные товары и услуги выросли на 1,7%.

Инфляция в Украине ускорилась: что больше всего подорожало за последний месяц

По оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться из-за последствий полномасштабной войны. По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку 20%, но будет оставаться контролируемой.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в 2021 году выросли на 10,0%, что в два раза выше, чем целевой уровень НБУ (5,0%).

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