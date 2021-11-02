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Рост цен на газ и тарифы на коммуналку: что думают украинцы перед отопительным сезоном

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Украина, Вторник 02 ноября 2021 12:13
Рост цен на газ и тарифы на коммуналку: что думают украинцы перед отопительным сезоном Фото: рыночные тарифы на коммуналку поддерживают 5% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев (84%) знают о рекордном росте цен на природный газ в Европе (49% - хорошо знают, 35% что-то слышали об этом). Только 16% респондентов отметили, что им об этом неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Рост цен на газ и тарифы на коммуналку: что думают украинцы перед отопительным сезоном

При этом большинство (59%) заявили, что при росте цен на газ в Европе, тарифы в Украине не должны расти, 33% отметили, что они могут незначительно вырасти, но государство должно частично компенсировать разницу.

Только 5% заявили, что тарифы должны устанавливаться в соответствии с рыночными ценами на энергоресурсы.

Рост цен на газ и тарифы на коммуналку: что думают украинцы перед отопительным сезоном

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 21-23 октября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, по данным опроса Research & Branding Group, среди возможных проблем, которые могут возникнуть во время предстоящего отопительного сезона, украинцы чаще всего называют повышение цен на услуги во время отопительного сезона (63%). Значительно меньше украинцы опасаются плановых отключений электричества (30%).

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