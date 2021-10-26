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Две трети украинцев боятся повышения тарифов во время отопительного сезона

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Украина, Вторник 26 октября 2021 16:20
Две трети украинцев боятся повышения тарифов во время отопительного сезона Фото: повышения тарифов боятся более 60% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среди возможных проблем, которые могут возникнуть во время предстоящего отопительного сезона, украинцы чаще всего называют повышение цен на услуги во время отопительного сезона (63%). Значительно меньше украинцы опасаются плановых отключений электричества (30%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Research & Branding Group.

Кроме того, украинцы боятся плохого качества теплоснабжения (26%), несвоевременного начала отопительного сезона (24%) и перебоев с отоплением (22%).

Еще меньше опасения относительно перебоев с горячим водоснабжением / низкой температурой воды (15%), техногенных происшествий (14%) и преждевременного отключения отопления (13%).

При этом каждый десятый респондент (12%) не боится возникновения проблем, а еще 5% - не определились.

Две трети украинцев боятся повышения тарифов во время отопительного сезона

Опрос компании Research & Branding Group проводился с 14 по 25 октября 2021 года среди 1800 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

Напомним, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в августе 2021 года составили 10,3 млрд грн. Это на 27,1% больше, чем в августе прошлого года

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, только 12% украинцев считают возможным снижение тарифов 2021 году.

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