Две трети украинцев боятся повышения тарифов во время отопительного сезона

Среди возможных проблем, которые могут возникнуть во время предстоящего отопительного сезона, украинцы чаще всего называют повышение цен на услуги во время отопительного сезона (63%). Значительно меньше украинцы опасаются плановых отключений электричества (30%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Research & Branding Group .

Кроме того, украинцы боятся плохого качества теплоснабжения (26%), несвоевременного начала отопительного сезона (24%) и перебоев с отоплением (22%).

Еще меньше опасения относительно перебоев с горячим водоснабжением / низкой температурой воды (15%), техногенных происшествий (14%) и преждевременного отключения отопления (13%).

При этом каждый десятый респондент (12%) не боится возникновения проблем, а еще 5% - не определились.

Опрос компании Research & Branding Group проводился с 14 по 25 октября 2021 года среди 1800 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.