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Зростання цін на газ і тарифи на комуналку: що думають українці перед опалювальним сезоном

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Україна, Вівторок 02 листопада 2021 12:13
Зростання цін на газ і тарифи на комуналку: що думають українці перед опалювальним сезоном Фото: ринкові тарифи на комуналку підтримують 5% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців (84%) знають про рекордне зростання цін на природний газ в Європі (49% - добре знають, 35% щось чули про це). Тільки 16% респондентів зазначили, що їм про це невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Зростання цін на газ і тарифи на комуналку: що думають українці перед опалювальним сезоном

При цьому більшість (59%) заявили, що при зростанні цін на газ в Європі, тарифи в Україні не повинні зростати, 33% зазначили, що вони можуть незначно зрости, але держава повинна частково компенсувати різницю.

Тільки 5% заявили, що тарифи повинні встановлюватися відповідно до ринкових цін на енергоресурси.

Зростання цін на газ і тарифи на комуналку: що думають українці перед опалювальним сезоном

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 21-23 жовтня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування Research & Branding Group, серед можливих проблем, які можуть виникнути під час майбутнього опалювального сезону, українці найчастіше називають підвищення цін на послуги під час опалювального сезону (63%). Значно менше українці побоюються планових відключень електрики (30%).

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