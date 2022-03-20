Рост цен и дефицит топлива: украинцы назвали угрозы в ближайшие месяцы

Инфляция, рост цен (45%) и дефицит топлива (38%) - угрозы, которые по мнению украинцев, могут возникнуть с высокой вероятностью в ближайшие несколько месяцев. Жители восточных регионов несколько больше боятся наступления угроз, чем жители других макрорегионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

Опрос проведен 18 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

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