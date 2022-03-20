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Рост цен и дефицит топлива: украинцы назвали угрозы в ближайшие месяцы

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Украина, Воскресенье 20 марта 2022 10:55
Рост цен и дефицит топлива: украинцы назвали угрозы в ближайшие месяцы Фото: Инфляция и дефицит топлива, по мнению украинцев, вероятны в ближайшие месяцы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Инфляция, рост цен (45%) и дефицит топлива (38%) - угрозы, которые по мнению украинцев, могут возникнуть с высокой вероятностью в ближайшие несколько месяцев. Жители восточных регионов несколько больше боятся наступления угроз, чем жители других макрорегионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Обесценивание гривны считают вероятным 23% опрошенных, срыв посевной кампании - 21%, голод - 13%.

Рост цен и дефицит топлива: украинцы назвали угрозы в ближайшие месяцы

Опрос проведен 18 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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