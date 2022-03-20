Ріст цін та дефіцит палива: українці назвали загрози у найближчі місяці
Інфляція, ріст цін (45%) та дефіцит палива (38%) - загрози, які на думку українців, можуть виникнути з високою ймовірністю у найближчі кілька місяців. Мешканці східних регіонів дещо більше бояться згаданих загроз, аніж мешканці інших макрорегіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Знецінення гривні вважають ймовірним 23% опитаних, зрив посівної кампанії -21%, голод - 13%.
Опитування проведене 18 березня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.