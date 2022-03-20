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Ріст цін та дефіцит палива: українці назвали загрози у найближчі місяці

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Україна, Неділя 20 березня 2022 10:55
Ріст цін та дефіцит палива: українці назвали загрози у найближчі місяці Фото: Інфляція та дефіцит палива, на думку українців, ймовірні у найближчі місяці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Інфляція, ріст цін (45%) та дефіцит палива (38%) - загрози, які на думку українців, можуть виникнути з високою ймовірністю у найближчі кілька місяців. Мешканці східних регіонів дещо більше бояться згаданих загроз, аніж мешканці інших макрорегіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Знецінення гривні вважають ймовірним 23% опитаних, зрив посівної кампанії -21%, голод - 13%.

Ріст цін та дефіцит палива: українці назвали загрози у найближчі місяці

Опитування проведене 18 березня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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