Ріст цін та дефіцит палива: українці назвали загрози у найближчі місяці

Фото: Інфляція та дефіцит палива, на думку українців, ймовірні у найближчі місяці (Віталій Носач, РБК-Україна)

Інфляція, ріст цін (45%) та дефіцит палива (38%) - загрози, які на думку українців, можуть виникнути з високою ймовірністю у найближчі кілька місяців. Мешканці східних регіонів дещо більше бояться згаданих загроз, аніж мешканці інших макрорегіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Знецінення гривні вважають ймовірним 23% опитаних, зрив посівної кампанії -21%, голод - 13%. Опитування проведене 18 березня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.