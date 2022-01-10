ru ua
Пн, 10 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рост тарифов замедлился: как изменился размер платежки

Новина українською →
Украина, Понедельник 10 января 2022 15:31
Рост тарифов замедлился: как изменился размер платежки Фото: размер платежки за коммуналку на год вырос на 5% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в ноябре 2021 года составили 23,2 млрд грн. Это на 5,0% больше, чем в ноябре прошлого года (22,1 млрд грн).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в ноябре 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 16,2 млрд (69,6% начисленных за этот период сумм).

Рост тарифов замедлился: как изменился размер платежки

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец ноября 2021 года составила 72,7,6 млрд грн, что на 7,1 млрд грн больше, чем месяцем ранее (65,6 млрд грн).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 30 ноября задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 29,2 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 23,3 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 6,9 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,4 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,6 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,3 млрд грн.

Отметим, по данным опроса фонда Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (59%) считают, что при росте цен на газ в Европе, тарифы в Украине не должны расти, 33% отметили, что они могут незначительно вырасти, но государство должно частично компенсировать разницу. Только 5% заявили, что тарифы должны устанавливаться в соответствии с рыночными ценами на энергоресурсы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тарифы Государственная служба статистики
NEWS
Несовершеннолетние смогут получить тысячу за вакцинацию. Кабмин разработает программу
Несовершеннолетние смогут получить тысячу за вакцинацию. Кабмин разработает программу
DAILY
Громады, уезды и префекты. Что Рада может изменить в Конституции в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Громады, уезды и префекты. Что Рада может изменить в Конституции в этом году