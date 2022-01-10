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Зростання тарифів сповільнилося: як змінився розмір платіжки

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Україна, Понеділок 10 січня 2022 15:31
Зростання тарифів сповільнилося: як змінився розмір платіжки Фото: розмір платіжки за комуналку на рік виріс на 5% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в листопаді 2021 року склали 23,2 млрд грн. Це на 5,0% більше, ніж у листопаді минулого року (22,1 млрд грн).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, в листопаді 2021 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 16,2 млрд (69,6% нарахованих за цей період сум).

Зростання тарифів сповільнилося: як змінився розмір платіжки

Заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець листопада 2021 року склала 72,7,6 млрд грн, що на 7,1 млрд грн більше, ніж місяцем раніше (65,6 млрд грн).

За даними статистичного відомства, станом на 30 листопада заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склала 29,2 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 23,3 млрд грн, за постачання та розподіл електричної енергії - 6,9 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 6,4 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,6 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,3 млрд грн.

Зазначимо, за даними опитування фонду Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (59%) вважають, що при зростанні цін на газ у Європі, тарифи в Україні не повинні зростати, 33% зазначили, що вони можуть незначно зрости, але держава повинна частково компенсувати різницю. Тільки 5% заявили, що тарифи повинні встановлюватися відповідно до ринкових цін на енергоресурси.

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Тарифи Державна служба статистики
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