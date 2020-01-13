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Украина в 2019 году установила новый рекорд по урожаю зерна

Новости » Экономика     13.01.2020 - 13:40
Украина в 2019 году установила новый рекорд по урожаю зерна
Иллюстративное фото (Pixabay)

На экспорт пойдет больше половины зерновых, собранных в Украине

Урожай зерновых в Украине в 2019 году составил около 75 млн тонн, из которых 54 млн тонн будет экспортировано на внешние рынки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на оценку заместителя министра Тараса Высоцкого.

Чиновник напомнил, что окончательные данные по производству зерна будут предоставлены в марте по информации Госстата.

По данным министерства, по состоянию на 10 января 2019 года с начала 2019/2020 маркетингового года (маркетинговый год - с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) Украина экспортировала 32 млн тонн зерновых культур. Это на 7,8 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года.

В частности, на внешние рынки поставлено:

  • пшеницы - 15,1 млн тонн;
  • ячменя - 3,8 млн тонн;
  • ржи - 5 тыс. тонн;
  • кукурузы - 12,8 млн тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 197 тыс. тонн, что на 68,5 тыс. тонн больше чем за соответствующий период прошлого маркетингового года.

Напомним, по данным НБУ, в декабре 2019 года индекс изменения мировых цен на товары, которые превалируют в украинском экспорте, рос второй месяц подряд. Цены на зерновые, в частности пшеницу и кукурузу, росли под влиянием увеличения спроса, в частности со стороны Новой Зеландии, Ирана, Египта; анонсированного правительством Аргентины дальнейшего повышения пошлин на экспорт этих видов зерновых; перенос периода сбора урожая кукурузы в Бразилии из-за погодных условий.

Отметим, по данным Государственной статистики, в 2018 году в Украине был собран рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур - 70,06 млн тонн.

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