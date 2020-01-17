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Зростання у сільському господарстві України сповільнилося майже до нуля

Новини » Економіка     17.01.2020 - 16:00
Зростання у сільському господарстві України сповільнилося майже до нуля
Ілюстративне фото (Pixabay)

Незважаючи на рекордний урожай, аграрний сектор виріс за рік лише на 1%

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні за 2019 рік порівняно з 2018 роком зросла на 1,1%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на попередні дані Державної служби статистики.

Зростання у сільському господарстві України сповільнилося майже до нуля

www.ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, сільськогосподарські підприємства збільшили обсяги виробництва на 3,3%, господарства населення - зменшили на 2,0%.

Обсяг виробництва в рослинництві виріс на 1,3%, обсяг у тваринництві - на 0,5%.

Відзначимо, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2018 році в порівнянні з 2017 роком зросла на 8,1%. Таким чином, зростання за 2018 рік стало максимальним за останні п'ять років. (У 2013 році зростання було на рівні 13,3%).

Як повідомляло РБК-Україна, урожай зернових в Україні у 2019 році склав близько 75 млн тонн, з яких 54 млн тонн буде експортовано на зовнішні ринки.

Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. Згідно з прогнозом НБУ, світові ціни на зернові будуть поступово підвищуватися на прогнозному горизонті в умовах прискорення зростання світового споживання і зміни погодних умов. Зокрема, прогнозується зростання цін на пшеницю. Ціни на кукурудзу будуть коливатися у вузькому діапазоні з поступовим висхідним трендом, йдеться в прогнозі.

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