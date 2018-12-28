Госстат улучшил данные по росту реальных доходов украинцев

Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

В 2017 году реальные доходы выросли на 10,9%

Доходы населения Украины в 2017 году составили 2652,1 млрд грн, расходы 2621,4 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, прирост сбережений в 2017 году составил 30,6 млрд грн. Располагаемый доход в расчете на одно лицо составил 47269,7 грн.

Реальные доходы (с учетом инфляции) в 2017 году выросли по отношению к 2016 году на 10,9%. Ранее Госстат оценивал рост доходов в 6,0%.

По данным Госстата, реальные доходы населения в Украине за 2014 год сократились на 11,5%. По уточненным данным, за 2015 год доходы сократились на 20,4% (ранее сообщалось о падении на 22,3%), в 2016 году доходы выросли на 2,0% (ранее - 0,8%).

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Отметим, в госбюджете на 2019 год заложено повышение минимальной зарплаты на 12% - с 3723 до 4173 грн. Среднемесячная заработная плата в 2019 году составит 10129 гривен и в реальном измерении (с учетом инфляции) увеличится на 6,9%.

Напомним, по оценкам НБУ, которые ранее обнародовал Национальный банк, реальный располагаемый доход населения в I полугодии 2018 года составлял 82% от уровня 2013 года. При этом НБУ использовал предварительные данные Госстата.