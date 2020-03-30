Рост курса доллара приостановился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 30 марта 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,13 гривен за доллар, курс в покупке до 28,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 31,03 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0800 - 28,1300 грн/доллар, евро 30,9750 - 31,0302 грн/евро, российский рубль 0,3515 - 0,3524 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,0800 28,1300 EUR/UAH 30,9750 31,0302 RUB/UAH 0,3515 0,3524

Напомним, 27 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,0600 - 28,1200 грн/доллар, евро 30,8856 - 30,9488 грн/евро, российский рубль 0,3542 - 0,3552 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 30 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 15 копеек до 28,58 гривен за доллар, курс евро снизился на 9 копеек до 31,51 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 28,00 (28,06 - 27 марта), продажи - 28,58 (28,73 - 27 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,59 (30,58 - 27 марта), продажи - 31,51 (31,62 - 27 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,16 (3,18 - 27 марта), продажи 3,67 (3,71 - 27 марта) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,06 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 31 марта установлен на таком уровне: 28,0615 гривен за 1 доллар (-0,1215 грн). При этом курс доллара на 30 марта составляет 28,183 гривен за 1 доллар.