Зростання курсу долара призупинилося на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 30 березня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,13 гривень за долар, курс купівлі до 28,08 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 9 копійок до 31,03 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,0800 - 28,1300 грн/долар, євро 30,9750 - 31,0302 грн/євро, російський рубль 0,3515 - 0,3524 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,0800 28,1300 EUR/UAH 30,9750 31,0302 RUB/UAH 0,3515 0,3524

Нагадаємо, 27 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,0600 - 28,1200 грн/долар, євро 30,8856 - 30,9488 грн/євро, російський рубль 0,3542 - 0,3552 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 30 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 15 копійок до 28,58 гривень за долар, курс євро знизився на 9 копійок до 31,51 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 28,00 (28,06 - 27 березня), продажу - 28,58 (28,73 - 27 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,59 (30,58 - 27 березня), продажу - 31,51 (31,62 - 27 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,16 (3,18 - 27 березня), продажу 3,67 (3,71 - 27 березня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 31 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,06 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 31 березня встановлено на такому рівні: 28,0615 гривень за 1 долар (-0,1215 грн). При цьому курс долара на 30 березня становить 28,183 гривень за 1 долар.