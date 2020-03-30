Медленное снижение: что происходит с курсом доллара 30 марта

Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар и евро дешевеют в обменных пунктах

В обменных пунктах Украины сегодня, 30 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 15 копеек до 28,58 гривен за доллар, курс евро снизился на 9 копеек до 31,51 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 28,00 (28,06 - 27 марта), продажи - 28,58 (28,73 - 27 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,59 (30,58 - 27 марта), продажи - 31,51 (31,62 - 27 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,16 (3,18 - 27 марта), продажи 3,67 (3,71 - 27 марта) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 30 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 28,15 гривен за доллар, курс в покупке до 28,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 21 копейку до 31,15 гривен за евро. Однако к 12:00 курс упал до 28,01-28,04 грн/доллар.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 30 марта справочный курс на уровне 28,05 грн/доллар, повысив его по сравнению с 27 марта (28,23 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 28,00 - 28,30 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, Кабинет министров Украины 29 марта обновил макропрогноз на 2020 год и заложил в нем курс на уровне 29,5 грн/доллар.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне будет расти в течение этой недели. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,7 грн.