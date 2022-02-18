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Рост в главной экспортной отрасли Украины упал почти до нуля

Автор: Александр Белоус

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 0,9%. Рост резко сократился по сравнению с данным за 2021 год (14,4%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия нарастили производство на 7,3%, хозяйства населения - сократили на 7,7%.

Напомним, Украина претендует на статус одного из крупнейших гарантов мировой продовольственной безопасности. По данным Минагрополитики, уже сейчас страна обеспечивает питание 400 млн человек.

Отметим, по данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за 2021 год составил 68,088 млрд долларов, что на 38% больше, чем в прошлом году. Экспорт продовольствия за 2021 год составил 27,710 млрд долларов, что на 25% больше, чем в 2020 году.

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Государственная служба статистики