ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина кормит 400 млн человек в мире, - Минагрополитики

Новина українською →
Украина, Среда 09 февраля 2022 17:48
Украина кормит 400 млн человек в мире, - Минагрополитики Фото: Украина обеспечивает продовольствием 400 млн человек в мире (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина претендует на статус одного из крупнейших гарантов мировой продовольственной безопасности. Уже сейчас страна обеспечивает питание 400 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко в Facebook.

Как отметил министр, 20 лет назад Украина кормила только 40 млн человек в мире. "Сегодня же вклад эквивалентен питанию около 400 млн человек, не считая наше население. Наша стратегия развития до 2030 года предусматривает обеспечение продовольствием 1 млрд населения мира", - сообщил он.

Украина кормит 400 млн человек в мире, - Минагрополитики

По данным Гостаможслужбы, в 2021 году экспортировано продукции аграрного сектора на сумму 27,7 млрд долларов (или 40,7% от общего экспорта товаров из Украины), что на 25% больше, чем в 2020 году.

Самыми большими частями экспорта продовольственных товаров и с/х продукции в 2021 году остались зерновые культуры, масло, семена масличных культур и жмыхи, твердые отходы от извлечения растительных жиров и масел.

Основными странами, в которых поставлялась украинская продукция, были: Китай, удельный вес которого составляла 15,5% в структуре экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, Индия - 7,1%, Нидерланды - 6,4%, Египет - 5,8%, Турция - 5,3%.

Напомним, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросло на 14,4%. Однако рост фиксируется на фоне низкой базы прошлого года (падение на 10,1%).

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство аграрной политики
NEWS
Зеленский собирает СНБО в Харькове: названа дата
Зеленский собирает СНБО в Харькове: названа дата
DAILY
Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси