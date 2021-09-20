Рост в главной экспортной отрасли Украины резко ускорился

Рост резко ускорился по сравнению з данными за первые семь месяцев года (2,5%). Однако он фиксируется на фоне низкой базы прошлого года (падение на 9,8%).

По данным статистического ведомства, за январь-август 2021 года в растениеводстве производство выросло на 14,8%, в животноводстве - сократилось на 4,8%.

Сельскохозяйственные предприятия нарастили производство на 13,7%, хозяйства населения - на 2,1%.