Рост в главной экспортной отрасли Украины резко ускорился

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 8,4%. Рост в главной экспортной отрасли наблюдается второй месяц подряд после падения с начала 2020 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).
Рост резко ускорился по сравнению з данными за первые семь месяцев года (2,5%). Однако он фиксируется на фоне низкой базы прошлого года (падение на 9,8%).
По данным статистического ведомства, за январь-август 2021 года в растениеводстве производство выросло на 14,8%, в животноводстве - сократилось на 4,8%.
Сельскохозяйственные предприятия нарастили производство на 13,7%, хозяйства населения - на 2,1%.
Отметим, экспорт продовольствия из Украины за январь-август 2021 года составил 14,989 млрд долларов, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Продовольственный экспорт занимает 36% в структуре поставок из Украины.
Как сообщало РБК-Украина, производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом упало на 11,5%. При этом в растениеводстве производство сократилось на 13,9%, в животноводстве - на 2,6%.