Украина увеличила экспорт товаров в страны ЕС в 1,5 раза

Объем внешней торговли товарами в январе-августе 2021 года составил 85,126 млрд долларов, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года (64,193 млрд долларов). Экспорт из Украины в страны ЕС вырос на 52%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Украины .

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за январь-август составил 41,786 млрд долларов, что на 36% больше, чем в прошлом году, импорт вырос на 30% до 43,339 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 1,553 млрд долларов.

Товарооборот со странами ЕС вырос за 8 месяцев на 38% до 34,816 млрд долларов, в том числе экспорт вырос на 52% до 16,789 млрд долларов, импорт на 28% до 18,027 млрд долларов. Доля ЕС в экспорте составляет 40%, в импорте - 42%.

Экспорт продовольствия за январь-август 2021 года составил 14,989 млрд долларов, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Экспорт металлов вырос на 69% до 10,174 млрд долларов.

Импорт топливно-энергетических товаров вырос на 40% до 7,402 млрд долларов.