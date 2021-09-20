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Зростання в головній експортній галузі України різко прискорилося

Автор: Олександр Білоус

Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-серпні 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросло на 8,4%. Зростання в головній експортній галузі спостерігається другий місяць поспіль після падіння з початку 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

Зростання різко прискорилося в порівнянні з даними за перші сім місяців року (2,5%). Однак він фіксується на тлі низької бази минулого року (падіння на 9,8%).

За даними статистичного відомства, за січень-серпень 2021 року в рослинництві виробництво зросло на 14,8%, у тваринництві - скоротилося на 4,8%.

Сільськогосподарські підприємства наростили виробництво на 13,7%, господарства населення - на 2,1%.

Відзначимо, експорт продовольства з України за січень-серпень 2021 року склав 14,989 млрд доларів, що на 10% більше в порівнянні з минулим роком. Продовольчий експорт займає 36% в структурі поставок з України.

Як повідомляло РБК-Україна, виробництво сільськогосподарської продукції в Україні у 2020 році в порівнянні з 2019 роком впало на 11,5%. При цьому в рослинництві виробництво скоротилося на 13,9%, у тваринництві - на 2,6%.

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Державна служба статистики