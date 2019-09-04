Рост экономики Украины ускорился до 4%

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Рост ВВП ускорился благодаря хорошему урожаю

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за январь-июль 2019 года ориентировочно оценивается на уровне 4,0% (+/-0,2). Об этом говорится в обзоре Департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития и торговли, размещенном на сайте министерства.

По оценкам МЭРТ, рост ВВП в первом полугодии 2019 года составил 3,6%.

В январе-июле 2019 года ускорился рост сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) и составил 3,7% (на 2,4% за 6 месяцев 2019 года) за счет увеличения производства всех без исключения агрегированных видов экономической деятельности (с наибольшим вкладом в рост сельского хозяйства и строительства), отмечают в министерстве

"Ожидается, что темп роста СИП будет замедляться в основном из-за меньшего урожая отдельных с/х культур, что нивелирует улучшение ожиданий относительно увеличения объемов урожая зерновых и положительное влияние дальнейшего развития животноводства. В то же время сохранение высокого инвестиционного спроса, активизация деятельности отдельных предприятий промышленности, транспорта и торговли, спрос на отдельных внешних рынках и повышение платежеспособности населения будут поддерживать динамику СИП на достаточно высоком уровне 3,0% (+/-0,2)", - говорится в обзоре.

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Сводный индекс производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) отражает динамику деятельности производственной сферы национальной экономики в соответствующем периоде. СИП рассчитывается на базе отчетных данных по индексам физического объема производства ВЭД "Сельское хозяйство", ВЭД "Промышленность", ВЭД "Строительство", ВЭД "Транспорт" и ВЭД "Оптовая и розничная торговля". Учитывая на то, что производственная сфера в объеме ВВП занимает около 55%, СИП имеет тесную корреляционную связь с динамикой ВВП. Поэтому, оценочный показатель ВВП рассчитывается, исходя из ретроспективной корреляционной зависимости между СИП и ВВП.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство хотело бы видеть в Украине рост ВВП минимум на 5-7% в год, чтобы понемногу приближаться к развитым странам.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной службы статистики, объемы промышленного производства в июле 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 0,2%.