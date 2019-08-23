Промпроизводство в Украине падает второй месяц подряд

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Падение объемов в промышленности в июле замедлилось до 0,2%

Объемы промышленного производства в июле 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 0,2%. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, за январь-июль промпроизводство выросло на 0,4%.

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За первые семь месяцев в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 2,6%, в перерабатывающей промышленности - 0,0%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксирован падение на 1,8%.

Отметим, в марте 2019 года объемы промышленного производства выросли на 2,1% - впервые за четыре месяца. В апреле рост ускорился до 5,2%, однако в мае замедлился до 1,6%. В июне объемы снова сократились на 2,3%.

Напомним, промышленное производство в Украине падало четыре года подряд: в 2012 году - на 0,7%, в 2013 году - на 4,3%, в 2014 году - на 10,1%, в 2015 году - на 13%. В 2016 году рост возобновился, и за год объемы выросли на 2,8%. В 2017 году рост составил 0,4%, в 2018 году - 1,6%.

Напомним, по данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности в III квартале 2019 года повысился по сравнению с II кварталом года на 0,9 п.п. и составляет минус 4,3%, в перерабатывающей промышленности этот показатель повысился на 0,6 п.п. и составляет минус 4,5%.