Зростання економіки України прискорилося до 4%

Фото: колаж (РБК-Україна)

Зростання ВВП прискорилося завдяки гарному врожаю

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за січень-липень 2019 року орієнтовно оцінюється на рівні 4,0% (+/-0,2). Про це йдеться в огляді Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі, розміщеному на сайті міністерства.

За оцінками МЕРТ, зростання ВВП у першому півріччі 2019 року становило 3,6%.

У січні-липні 2019 року прискорилося зростання зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) і становило 3,7% (на 2,4% за 6 місяців 2019 року) за рахунок збільшення виробництва всіх без винятку агрегованих видів економічної діяльності (з найбільшим внеском до зростання сільського господарства та будівництва), відзначають у міністерстві.

"Очікується, що темп зростання ЗІВ буде сповільнюватися в основному через отримання меншого врожаю окремих с/г культур, що знівелює покращення очікувань щодо збільшення обсягів врожаю зернових та позитивний вплив подальшого розвитку тваринництва. Водночас збереження високого інвестиційного попиту, активізації діяльності окремих підприємств промисловості, транспорту і торгівлі, попиту на окремих зовнішніх ринках та підвищення платоспроможності населення підтримуватимуть динаміку ЗІВ на досить високу рівні 3,0% (+/-0,2)", - йдеться в огляді.

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Зведений індекс виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) відображає динаміку діяльності виробничої сфери національної економіки у відповідному періоді. ЗІВ розраховується на базі звітних даних по індексам фізичного обсягу виробництва ВЕД "Сільське господарство", ВЕД "Промисловість", ВЕД "Будівництво", ВЕД "Транспорт " та ВЕД "Оптова та роздрібна торгівля". Зважаючи на те, що виробнича сфера в обсязі ВВП займає близько 55%, ЗІВ має тісний кореляційний зв’язок з динамікою ВВП. Тому оціночний показник ВВП розраховується, виходячи з ретроспективної кореляційної залежності між ЗІВ та ВВП.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд хотів би бачити в Україні зростання ВВП щонайменше на 5-7% в рік, щоб потроху наближатися до розвинених країн.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби статистики, обсяги промислового виробництва в липні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 0,2%.