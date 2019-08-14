Экономика Украины замедлила рост

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Рост ВВП во втором квартале замедлился до 1,6%

Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во II квартале 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, реальный ВВП Украины в II квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 1,6%, по отношению к I кварталу 2019 года - на 4,6%.

Ранее Госстат оценивал рост ВВП в I квартале 2019 года на уровне 2,2%.

Напомним, Национальный банк улучшил прогноз по росту валового внутреннего продукта в Украине в 2019 году с 2,5% до 3,0%. Кроме того, НБУ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2020 году с 2,9% до 3,2%. По оценкам НБУ, основным драйвером экономического роста в последующие годы будет оставаться внутренний спрос.

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. Таким образом, рост стал максимальным за последние семь лет.

В то же время международные финансовые организации прогнозируют замедление роста экономики Украины в 2019 году. МВФ прогнозирует рост на 2,7%, Всемирный банк на 2,7%, ЕБРР - на 2,5%.