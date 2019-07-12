Рост экономики Китая замедлился до минимума за 27 лет

Рост валового внутреннего продукта Китая во втором квартале 2019 года прогнозируется на уровне 6,2%, что является самым низким показателем с 1992 года. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, официальные данные будут обнародованы в понедельник и они должны показать, насколько ухудшение внешней конъюнктуры и дефляция в промышленности могут быть компенсированы стабилизацией инвестиций, улучшением настроений потребителей и восстановлением сектора недвижимости.

Как отмечается в публикации, шансы на устойчивый рост зависят от того, насколько целевая политика стимулирования правительства Китая может поднять местное производство и противодействовать последствиям торговой войны.

"Экономика Китая продолжит замедляться и во второй половине года, поскольку внешний спрос остается самым большим тормозом", - сказал Ван Тао, главный китайский экономист UBS AG в Гонконге. В то же время, по его прогнозу, годовой темп роста останется выше 6%.

Как сообщало РБК-Украина, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард считает, что торговые конфликты между странами являются главной угрозой для мирового экономического роста.

Напомним, эксперты британского журнала The Economist составили рейтинг десяти главных угроз мировой экономике в 2019 году. Риски рецессии в США из-за высокого корпоративного долга и риск широкомасштабного кризиса на развивающихся рынках оцениваются экспертами в 12 баллов.